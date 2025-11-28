経団連の筒井義信会長、中国の呉江浩駐日大使経団連の筒井義信会長は28日、中国の呉江浩駐日大使の打診に応じ東京都内で面会した。高市首相の台湾有事に関する国会答弁を契機とした日中関係の急速な冷え込みを踏まえ、両国の経済、ビジネス交流を継続する重要性を訴えたとみられる。来年1月に予定する経済代表団の北京訪問も受け入れるよう要請した。関係者が明らかにした。日中の経済交流を巡っては、日本企業の対中投資を支