ドジャース・大谷翔平（31）が投打の二刀流としての充実ぶりをアピールした。大谷本人は「何とも言えない」と…WBCでも打って投げての二刀流は実現するのか日本時間26日、オンラインで日本のメディアに対応し、3年連続4度目のMVPを受賞した今季を振り返り「トレーニングの反応的にも体的にも今がピークあたりなのかなと思っている」と全盛期に差しかかったと明かした。今後については「このオフシーズンの過ごし方次第でどこま