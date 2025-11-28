サッカーＪ１横浜ＦＭは２８日、大島秀夫監督との契約を更新し、明治安田Ｊ１百年構想リーグおよび２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ１リーグも引き続きトップチームの指揮を執ることに合意したことを発表した。クラブ初の２度の監督交代を経て、最下位だった６月中旬から監督に初挑戦となったが、チームに一体感をもたらし、指揮したリーグ１６試合（暫定の１試合は除く）で８勝２分け６敗と巻き返し、チームをＪ１残留に導い