シンガー・ソングライターの崎山蒼志(23)が体調不良のため、当面の間、活動を休止することが発表された。27日に所属事務所「ソニー・ミュージック・アーティスツ」が公式サイトを通じて伝えた。同サイトで「この程本人の体調不良が続いており、医師とも相談し、現在予定されているライブなどの活動をセーブさせていただくこととなりました」と発表。これにより、「弾き語りツアー2025『ダイアリー』」5公演やイベントなどが中