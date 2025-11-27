鈴鹿で行われた国内最高峰のスーパーフォーミュラの第12戦決勝。激闘の裏で多くのファンの胸を打ったのは、敗れて涙した若手と、彼を労ったベテラン王者の間に生まれた、一瞬の“沈黙の交流”だった。【映像】カメラが捉えた沈黙の感動光景最後までタイトル争いを繰り広げた太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）は、ランキング2位の牧野任祐と同ポイントで迎えた最終戦、見事に3位表彰台を獲得したものの、惜しくも自身