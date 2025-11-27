3年連続MVPを獲得し、いまや大リーグの顔となったドジャース・大谷翔平（31）。シーズンを終えた11月21日（現地時間、以下同）には、自身のインスタグラムで財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION （大谷翔平ファミリー財団）」を設立したことを発表した。【写真】夫妻が展開していた「ドッグフードビジネス」。パッケージには愛犬の写真が。他、真美子さんが待つスイートルームに直行する大谷の写真も同ホームページ上にはミ