15歳以下のバスケットボール全国大会に出場する男女の代表チームが26日、四国放送を訪れ大会での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのはバスケットボールのクラブチームライジングス徳島の男子チームと女子チームのキャプテンら8人です。チームは先月行われた県予選で男女ともに優勝し全国大会への出場を決めました。男子チームは前回の大会で初の全国優勝を果たしたことを受け