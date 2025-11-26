ドジャース大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。球界の未来を担う若手選手たちに、経験を元にした成長へのアドバイスを送った。前日24日（同25日）に2大会連続となるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参戦を表明した大谷。前回大会では投打にわたる活躍で14年ぶり3度目の世界一を日本にもたらしただけでなく、ともに戦った選手たちに言動で、後ろ姿で数々