競馬 30日に東京で開催の「ジャパンカップ」にクロワデュノールが出走へ 2025年11月26日 8時25分

クロワデュノールが30日のジャパンCに出走することが決まった
凱旋門賞からの帰国初戦となる今回、状態を見極めながら調整を進めてきた
「雰囲気もいいときのクロワデュノールに戻っている感じ」と斉藤崇師