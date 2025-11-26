森友哉選手の専属トレーナー・久米健夫氏推奨…肘下がりを改善する“ネコポーズ”少年野球でよく問題となる「肘が下がる投げ方」は、肩甲骨の可動域不足が原因かもしれない。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーで、野球教室「夢道場」代表の久米健夫さんは、「体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」という信念のもと、小学生からトップアスリートまで体づくりを指導している。肘が下がる投球フォームの原因と