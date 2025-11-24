大相撲九州場所千秋楽（２３日、福岡国際センター）、新関脇安青錦（２１＝安治川）が本割で大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）を内無双で下し、１２勝目（３敗）。決定戦では横綱豊昇龍（２６＝立浪）を送り投げで破り、初優勝を決めた。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は八角理事長（元横綱北勝海）に大関昇進を諮る臨時理事会の招集を要請し、受諾された。２６日に開かれる初場所の番付編成会議と理事会を経て正式に「大関安青錦