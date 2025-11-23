£Î£Â£Á¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¤Ï¸Î¶¿¤Ç¤Î¸ÅÁã¡¦¥Û¡¼¥Í¥Ã¥ÄÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª¤Ê¤ó¤ÆÎ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À... ¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë... ¤³¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç£²£³Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢£³ÆÀÅÀ¡¢£¸¥¢¥·¥¹¥È¡¢£´¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡££°£µÇ¯¥É¥é¥Õ