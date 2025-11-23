¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¡Û(¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¥±¥ë¥ó 3-4(Á°È¾1-2)¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥±]¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥­(4Ê¬)¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼(83Ê¬)¡¢¥ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È(90Ê¬+4)[¥Õ]¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ(39Ê¬)¡¢¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É(45Ê¬+6)¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È2(59Ê¬¡¢63Ê¬)