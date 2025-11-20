タレントの渡辺満里奈が18日、オフィシャルブログを更新。55歳の誕生日を迎えたことを報告した。 アイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している渡辺。この日、『今年も無事に誕生日を迎えられました』と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日誕生日でした。たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と感謝。そして、