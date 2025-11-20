渡辺満里奈、55歳の誕生日を迎え家族からの祝福報告
タレントの渡辺満里奈が18日、オフィシャルブログを更新。55歳の誕生日を迎えたことを報告した。
アイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している渡辺。この日、『今年も無事に誕生日を迎えられました』と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「本日誕生日でした。たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と感謝。
そして、アーガイル柄のニット姿で黒キャップをかぶった夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤とネイビーニット姿の渡辺が“Happy Birthday MARINA”と書かれたプレートと“55”の数字の形のローソクが華やかに飾られているバースデーケーキを前に肩を寄せ合う笑顔ショットやシャンパングラスを持ちながら見つめ合う仲睦まじい夫婦ショットとともに「週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました」と喜びを明かした。
続けて「家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです」と心境をつづり、「55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！」と抱負をコメント。 最後に「みんなありがとう！！！」とつづり、ブログを締めくくった。
