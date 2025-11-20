小野田氏の演説会が狙われていた「（気持ちの整理は）一生つきません。以上です」「テロリストに対して私から申し上げることは一つもございません」これは2025年11月11日に行われた定例記者会見での小野田紀美経済安全保障大臣の発言だ。裁判員裁判が続く安倍晋三元首相銃撃事件の山上徹也被告（45歳）について問われた小野田氏は、きっぱりとそう語った。実は、小野田氏も事件とまったく“無関係”ではない。2022年7月、山上被告