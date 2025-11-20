日本時間のきのう午後6時半ごろ、インドネシアの火山で発生した大規模な噴火について、気象庁はさきほど、日本への津波の影響はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間のきのう午後6時20分ごろ、インドネシアのジャワ島にあるスメル火山で大規模な噴火が発生しました。この噴火に伴う日本への津波の影響について気象庁が調査をしていましたが、きょう午前4時、津波による被害の心配はなくなったと発表しました。気象衛