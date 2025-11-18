ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した伊藤光捕手（３６）が楽天と契約合意に至ったことが１７日、分かった。近日中に球団から正式発表される。交渉解禁日の１３日からこの日まで複数回の交渉を続け、必要とされているという熱意に感謝し、移籍を決断。米大リーグ球団からの接触もあったが、１年契約を結び、新天地で最後の大勝負に向かう。ベテラン捕手が悩んだ末に下した決断は、挑戦の道だった。ＦＡ権行