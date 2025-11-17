大分県の別府湾で17日午前、男性が海上に浮いているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。大分海上保安部が身元の特定や死因を調べています。 【写真を見る】別府湾で男性の遺体発見黒いTシャツと黒ボクサーパンツ姿、目立った外傷なし大分海上保安部が身元の特定急ぐ 17日午前7時前、大分市神崎の別府湾で、岸から2メートル離れた海上に人が浮いているのを釣り人が見つけ、警察に通報しました。 駆け