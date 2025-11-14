新しく公開されたキービジュアル（C）LAPONE ENTERTAINMENT／JFAオリコンニュース

日本サッカー協会「JI BLUE」キービジュアル変更「検討を重ねた結果」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本サッカー協会は14日、公式サイトの宣伝画像について声明を発表した
  • 「JI BLUE」との取り組みの意図や目的をより正確に伝えるためだと説明
  • 韓国の国旗を想起させるものだとの意見が相次ぎ、川淵三郎氏もSNSで伝えた
記事を読む

