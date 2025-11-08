米人気トーク番組に出演したハリウッド女優女優のエリザベス・オルセンさんは4日（日本時間5日）、米国の人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。この度世界一に輝いたドジャースへの愛を語る場面があった。カリフォルニア州出身のオルセンさんはマーベルの「アベンジャーズ」作品でワンダ・マキシモフ役を務めるなど人気を誇る女優。同番組の司会を務めるジミー・キンメル氏は「ゲスト出演する人は『私はドジャー