米人気トーク番組に出演したハリウッド女優

女優のエリザベス・オルセンさんは4日（日本時間5日）、米国の人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。この度世界一に輝いたドジャースへの愛を語る場面があった。

カリフォルニア州出身のオルセンさんはマーベルの「アベンジャーズ」作品でワンダ・マキシモフ役を務めるなど人気を誇る女優。同番組の司会を務めるジミー・キンメル氏は「ゲスト出演する人は『私はドジャースファン』ですと言いますが、貴方はレギュラーシーズン全試合観戦する熱狂的なドジャースファンなんですよね？」と質問されると、「実際には難しいんですけど、その為にスペクトラム（地元放送局「スポーツセントラル・ロサンゼルス」）のサブスクに入ったのよ！」と明かした。

この日の収録では、オルセンさんの前にはロバーツ監督やスネル、グラスノーらドジャース一行が番組に登場しており、楽屋では選手らと交流したという。「今は感情がとても高ぶっているわ。先ほど、彼らにお会いできたなんて信じらないわ。『もし嫌なら（写真は）いいんです。邪魔したくないんです』って感じだったの」と話した。

ロバーツ監督と会った際には「『サンフランシスコで（観戦したとき）貴方に叫んだことがあるの！』って言ったの！」と本人に告白したことを明かした。「うっかり言っちゃったの！ 本当は『Dave！ I love you』って言いたかったのよ！。私は彼らの大ファンで、今は本当に感情が高ぶっているの！」と興奮気味だった。（Full-Count編集部）