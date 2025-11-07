2017年に新人王、2019年にMVP…今季は29HRワールドシリーズが閉幕し、メジャーリーグはストーブリーグが盛り上がりを見せている。ヤンキースからオプトアウトしてFA市場に参戦したコーディ・ベリンジャー外野手は、米メディアのFAランキングで上位の存在。去就が注目される中、“ロサンゼルス行き”に「戻ってきて！」「これは……」とファンも騒然としている。ベリンジャーは昨オフにカブスと3年8000万ドル（約122億6000万円