ÆÍÇ¡LA¤Ë¸½¤ì¤¿¸µ¥É·³MVP¡ÖÁá¤¯·ÀÌó¤·¤Æ¡×¡¡¥¹¥ß¥¹É×ºÊ¤é¤È°ìÌë¡ÄÂÔË¾ÏÀ¤âÉâ¾å
2017Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢2019Ç¯¤ËMVP¡Äº£µ¨¤Ï29HR
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊÄËë¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆFA»Ô¾ì¤Ë»²Àï¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ÎÂ¸ºß¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤¡É¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È3Ç¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó122²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£152»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.272¡¢29ËÜÎÝÂÇ98ÂÇÅÀ¡¢OPS.813¤Î¹¥À®ÀÓ¡£3Ç¯·ÀÌó¤ÏËèÇ¯¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¸¢Íø¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤ÎFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ8°Ì¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖESPN¡×¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥ª¥ÕFAÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¡£¤½¤·¤Æ°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ë39ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï47ËÜÎÝÂÇ105ÂÇÅÀ¡¢OPS1.015¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎWAR8.9¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÈ´·²¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯»ö¹à¤Ë¤Ï³°Ìî¤â¾ÇÅÀ¤Ç¡¢¹¥¼é¤â¼«Ëý¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï³Î¤«¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¡È¹ßÎ×¡É¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¥â¥Ç¥ë¤ÇÈþ¿ÍºÊ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤ÇLA¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼³°Ìî¼ê¤ÎÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¥Õ¤ÎÍ¾²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¹Ô¤¤â±½¤µ¤ì¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¡È³®Àû¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÁá¤¯·ÀÌó¤·¤Æ¡×¡Ö¥³¥Ç¥£Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡ÖLA¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÉüµ¢¤·¤¿¤éÇ®¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë