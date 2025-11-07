今春の「WBSC第2回ユースBaseball5アジアカップ」で優勝している全日本野球協会「Baseball5 JAPAN事務局」が、来年10月にセネガル・ダカールで開催されるユース五輪出場へ向けた合同練習会を、今月24日、30日に東京都内で開催する。現在、参加者を公式ホームページにて募集している。Baseball5は1チーム5人が野球と同様に攻守交代を行い、5イニング制で戦う。守備・攻撃ともに素手で行い、男女混合で戦うのも特徴。世界的に普