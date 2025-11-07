今春の「WBSC第2回ユースBaseball5アジアカップ」で優勝している

全日本野球協会「Baseball5 JAPAN事務局」が、来年10月にセネガル・ダカールで開催されるユース五輪出場へ向けた合同練習会を、今月24日、30日に東京都内で開催する。現在、参加者を公式ホームページにて募集している。

Baseball5は1チーム5人が野球と同様に攻守交代を行い、5イニング制で戦う。守備・攻撃ともに素手で行い、男女混合で戦うのも特徴。世界的に普及が進んでおり、日本代表は今春に開催された「WBSC第2回ユースBaseball5アジアカップ」（台湾）で優勝するなど、野球やソフトボールと同様に世界の強豪に名を連ねている。

同事務局では今後の競技普及とともに、世界大会に向けた準備を進める上で早期の競技力向上が必要と判断し、ユース世代を対象とした合同練習会を開催。個人の意思尊重のため、チーム単位ではなく個人での参加申し込みとして受け付ける、としている。詳細は下記の通り。

■対象年齢 2008年11月14日生まれ〜2012年10月31日生まれ（性別は問わず）

■日程 11月24日（月・祝）、30日（日） 午後1時〜5時

※1日のみ参加、両日参加ともに可。

■会場 東京海洋大学 越中島キャンパス体育館

■参加費 無料（First-Pitch編集部）