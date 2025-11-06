新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月９日（日）夜９時より、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズンとして、『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』を放送する。このたび、初回放送に先駆け『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』事前番組を公開いたしました。『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し