忙しい日は、なるべく手早く、満足できるおかずが作りたいもの。そんなとき、頼りになるのがひき肉を使ったおかずです。ひき肉は火の通りが早く、調味料の味もしっかりしみ込みやすいのが魅力。短時間でも旨味たっぷりの一品に仕上がります。今回は、10分以内でパパッと作れる「中華ひき肉おかず」を厳選してご紹介。忙しい日の夜ごはんはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりなレシピばかりです。ぜひ参考にしてください。■10分