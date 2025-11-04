【Squier Affinity series Stratocaster】（東京都鍋助44歳）安いストラトがないか巡回していたところ、岐阜県のリサイクルショップにて出品されていたこのギター。価格は1万円弱、、スクワイアは今まで弾いたことがありませんでしたが、何よりボディの木目に惹かれてしまいました。現行のスクワイアならFMTで杢のモデルもあるけれど2017年製だし、、いくら考えても答えが出ず、価格の安さもあって思い切って購入してみること