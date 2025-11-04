優勝パレードで撮影された超貴重2ショット米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。地元ロサンゼルスの放送局レポーター、キルステン・ワトソンさんが大谷翔平投手と真美子夫人のバス上の2ショット写真を公開した。ドジャースナインは2階建てのバスに乗り、ロサンゼルス市内を移動。ドジャースタジアムまでの道中、大勢のファンが歓声を送った。大谷も手を振