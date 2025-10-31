ガンバ大阪ユースが、韓国で行なわれた「Kリーグ・インターナショナル・ユースカップ仁川2025」に出場し、優勝を飾った。クラブの公式Xは「今大会６戦14得点・無失点の圧巻の強さで見事優勝！！」と報告。村田康輔がMVPに輝き、城阪光喜は得点王を受賞、最優秀監督には大塚翔平監督が選ばれた。韓国メディア『エクスポーツニュース』は、「日本の名門、韓国で“６戦全勝・無失点”優勝！――U-17でも存在感、ガンバ大阪がKリ