巨人・阿部慎之助監督（46）が30日、稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでの秋季キャンプで取材に対応。今オフにメジャー挑戦を目指す岡本和真内野手（29）について言及した。不動の4番がいなくなることに「チームにとってはとても痛い。けれど、そうなったからこそ一丸になるチャンスじゃないかなと思ってます」と受け止めた。続けて「あんまり多くを期待してあげない方がいいのかなと思って。まずは向こうの環境に慣れ