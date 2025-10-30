栗駒山の麓に位置する岩手県一関市厳美町。10月27日、この町に住む佐藤富雄さん（67）が自宅敷地内で亡くなっているのが見つかった。遺体にはクマのものと思われる爪痕や噛み傷があり、付近では佐藤さんが飼っていた犬が死んでいるのも発見されたという。【衝撃写真】自宅に侵入し、コタツからこちらを見ているクマ、「頭にホッチキス30針」クマに襲われた男性の生々しい傷跡民放の社会部記者が解説する。「27日10時半過ぎ、佐