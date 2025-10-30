声優の石上静香（37）が30日、自身のXを通じ、第1子出産を報告した。石上は「先日、無事第一子を出産いたしました」と報告し、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップ。「スケジュール調整にご協力くださいました各関係者の皆様、本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「産まれた時の産声が可愛くて今から成長が楽しみです。お仕事もゆっくりですが徐々に復帰に向けて頑張っていきたいと思います。今後と