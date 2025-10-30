クマによる人身被害が相次ぐ中、文部科学省はきょう（30日）、全国の教育委員会などに対して学校でのクマ対策を促す通知を出しました。クマをめぐっては、全国各地の市街地などで目撃情報や被害が相次いでいて、教育現場でも影響が出ています。文科省は、これまでにクマが出没しなかった地域でもクマが人を襲う被害が出ていることを受け、全国の教育委員会などに対し、学校でのクマ対策を促す通知をきょう（30日）出しました。文科