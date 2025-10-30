高血圧や骨粗しょう症の医療者向けの診療ガイドライン（指針）とタイトルなどがよく似た本がインターネットの通販サイトで販売され、指針を作成した関連学会が購入しないよう注意を呼びかけている。診療指針は、科学的な根拠に基づき、効果や副作用を考慮して最適と判断される治療法を示したもので、病気ごとに専門の学会が作成している。医療者だけでなく、一般の購入も可能だ。日本高血圧学会によると、８月２９日に発行さ