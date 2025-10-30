フランス・パリのルーブル美術館付近をパトロールする警察官＝27日（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス・パリのルーブル美術館から被害総額8800万ユーロ（約156億円）相当の歴史的な宝飾品が盗まれた事件で、パリ検察は29日、組織的窃盗などの容疑で拘束した2人が容疑を一部認め、2人の本格捜査に入る方針を明らかにした。宝飾品は依然として回収されていないとしている。事件は19日に発生した。捜査当局は100人態勢で4人