フリーアナウンサーの中村仁美（46）が29日、自身のインスタグラムを更新。元局アナ同士の“久々再会ショット”を披露した。中村は「先日、久々に明世ちゃんと」と書き出し、元TBSアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍する吉田明世（37）との2ショットをアップ。続けて「ちょうどお仕事が入れ違いで短い時間でしたが話が止まらないね」とつづり、吉田との久々の再会で仲睦まじそうに話をするショットも