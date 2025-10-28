日産自動車株式会社は、生成AIを活用した車載エージェントシステム「AutoDJ」を発表した。 同システムは、音声対話による目的地提案や観光案内を通じて、AIラジオとしての新たな車内体験を提供する。「エポロ」フィギュアを用いた身体性のあるエージェントが特徴で、専用アプリによるキャラクター生成にも対応。また、みなとみらい地区を立体的に再現した「ジオラマナビ」もあわせてJMSに出展し、日産は“遊び