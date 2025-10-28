グループ店舗数781店舗、多種多様なブランドを傘下に有する巨大外食チェーン「SRSホールディングス」。同社の主力ブランドといえば和食ファミリーレストラン「和食さと」。関東ではそれほどだが、関西では圧倒的な知名度を誇っている。そんな関西屈指の外食チェーンも、ここ最近は、既存業態の出店数が伸び悩むなど、停滞を余儀なくされているという。“浪速のファミレス王”とも称される同社に、いったい何が起きているのか――。