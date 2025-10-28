ワールドシリーズは1勝1敗【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨む。本拠地に戻っての大事な一戦。LAファンは試合前から“大一番仕様”に「さすがにクレイジー」「Wow」と驚きを隠せないようだ。24日（同25日）から開幕したワールドシリーズ、ドジャースは第1戦を4-11で大敗した。しかし第2戦は山本由