ワールドシリーズは1勝1敗

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨む。本拠地に戻っての大事な一戦。LAファンは試合前から“大一番仕様”に「さすがにクレイジー」「Wow」と驚きを隠せないようだ。

24日（同25日）から開幕したワールドシリーズ、ドジャースは第1戦を4-11で大敗した。しかし第2戦は山本由伸投手が9回1失点完投。空気を一気に変えてドジャースタジアムに戻ってきた。LAファンの大歓声を迎えて3連勝を狙いたいチームだが、話題を呼んでいるのが駐車料金だ。

ドジャースタジアムの駐車料金はシーズン中であれば一般車両は40ドル前後（約6000円）だが、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者が自身のX（旧ツイッター）を更新して紹介したこの日の料金は80ドル（約1万2000円）と倍額となっている。

27日（同28日）時点でワールドシリーズ第3戦のチケット最低価格はMLB公式サイトでは936ドル（約14万3000円）と高額で取引されている。そこに加えて駐車料金にも驚きが広がり、「マジかよ……」「ワールドシリーズ料金は信じられない」「チケットも高いのに……」「試合を見るのに一体いくら使えば」「ポストシーズンになると本当にとんでもない」「だから地下鉄を使ったほうがいいんだよ」とLAファンも困惑を隠せないようだ。（Full-Count編集部）