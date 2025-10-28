元宝塚歌劇団星組トップの礼真琴が、CULENに所属することが決定した。あわせて、日本初演となるミュージカル『バーレスク』で主演を務めることも明らかになった。【写真】日本初演で主演！『バーレスク』を英国で観劇した礼真琴礼は2009年、宝塚歌劇団に95期生として主席入団し、星組に配属。2021年には『柳生忍法帖／モアー・ダンディズム！』での演技が評価され、文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞を受賞するなど、若手時代か