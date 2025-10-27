発電大手のＪＥＲＡが出資し、国内の洋上風力発電事業を統括する「ＪＥＲＡＮｅｘｂｐ」日本法人の山田正人ＣＥＯ（最高経営責任者）は読売新聞のインタビューに応じた。「洋上風力を止めない」と述べ、事業から撤退しない方針を強調した。ＪＥＲＡは秋田県沖や青森県沖の海域で、国による公募事業を落札している。山田氏は「生活や経済が安定する基盤はエネルギーで、途絶するリスクは大きい」と述べ、燃料を海外に依存せずに