ドジャースタジアムで記者会見ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムでブルージェイズとのワールドシリーズへ向けた記者会見を行った。まずは、第2戦で完投勝利を飾った山本由伸投手について「由伸に関しては素晴らしかったと思いますし。素晴らしいチームにいいピッチングをしてくれた。自分のパフォーマンスを出して抑えることが大切かと思うので、コンディションを大事にしたいと思います」