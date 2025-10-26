DeNAでは実力を発揮できず…ヤマハで再起したスラッガー、網谷圭将秋の風物詩、プロ野球ドラフト会議が10月23日に実施された。今年は支配下選手として73人、育成選手として43人が指名され、プロ入りのチケットを手にした。意中の球団から指名を受けた選手、指名漏れの悔しさを味わった選手……指名されてもされなくても、年に一度やってくるドラフトの日には、日本各地でそれぞれのストーリーが紡がれる。2015年10月22日。支配