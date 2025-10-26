FOXスポーツで独占インタビューが放送された米放送局「FOXスポーツ」は24日（日本時間25日）、ポストシーズンの試合前番組内でドジャースの大谷翔平投手への独占インタビュー映像を放送した。さらに、スタジオには元メジャーリーガーのデビッド・オルティス氏、デレク・ジーター氏、アレックス・ロドリゲス氏が出演し、“完全体”となった大谷について賛辞を送った。同局の実況を務めるケビン・バークハート氏は、「1打席は投