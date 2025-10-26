FOXスポーツで独占インタビューが放送された

米放送局「FOXスポーツ」は24日（日本時間25日）、ポストシーズンの試合前番組内でドジャースの大谷翔平投手への独占インタビュー映像を放送した。さらに、スタジオには元メジャーリーガーのデビッド・オルティス氏、デレク・ジーター氏、アレックス・ロドリゲス氏が出演し、“完全体”となった大谷について賛辞を送った。

同局の実況を務めるケビン・バークハート氏は、「1打席は投手（大谷）が抑えるけど、3、4打席目になったら打者ショウヘイが打つだろう」と、本人のコメントを紹介。さらに「（彼は）とてもリラックスしていた」と、インタビューの舞台裏も明かした。

通算541発を放ったレジェンド打者であるオルティス氏は「彼は自分がこの世界で最高の選手だと理解している」と語り、「俺も、彼は歴代トップ5に入るアスリートだと思う」と称賛。「人々は、彼がどれだけ難しいことをやっているか理解しきれていない時がある。二刀流はタフなことだ」と、その挑戦の価値に言及した。

ジーター氏は「この舞台で完全体のショウヘイ・オオタニを見られるのは、これが初めてのことだ」と話し、「去年のワールドシリーズ第2戦で肩を怪我したから、身体の調子はよくなかった」と説明。「この男は常に困難を乗り越えてしまう。全視線が彼に集まっているし、重要な局面で活躍する」と続けた。また、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦での内容に満足していなかったという点に触れ「最高だね。選手はそうやって成長するんだ。何かを成し遂げても、絶対に満足しないんだ」と評価した。

ロドリゲス氏は「KB（バークハート氏）。なんて素晴らしいインタビューだ。楽しかったよ」と振り返り、「彼は球界で最高の契約を結んだ。もし偉大なるベーブ・ルースの活躍を目撃できなくても、（今日）ここでそれが見られる。今夜はベーブ・オオタニを見られんだ！」と興奮気味に語った。さらに「私たちもそうだけど、君たちはテレビに張り付くだろう。なぜなら今シリーズ、今まで見たことのないこと、そしてこれから一生見られないことを目撃できるからね」と話し、「世界一知名度のあるアスリートはショウヘイ・オオタニだ！」と断言した。（Full-Count編集部）