秋田県内では25日もクマの被害が相次ぎました。また、湯沢市の民家に侵入したままとどまっていたクマが、ようやく捕獲されました。警察によりますと25日午前6時過ぎ、秋田市河辺三内で51歳の男性がランニング中にクマに襲われ、顔などにけがを、午前7時前には秋田市上新城保多野で散歩中だった66歳の男性がクマに背中を引っかかれけがをしました。午後には大仙市で87歳の女性が、秋田市で76歳の女性がクマに襲われけがをしました。