川崎市は24日、市内の神奈川県立高校に通う2年の生徒や教員ら96人が、沖縄県への修学旅行後、下痢や腹痛の症状を訴え、うち生徒21人に腸管出血性大腸菌O157の感染が確認されたと発表した。市は、旅行中に食べたものが原因の可能性があるとみて調べる。23日時点で、生徒15人が入院している。21人の男女の内訳は、女子12人、男子9人。生徒や教員ら359人は14〜17日の日程で沖縄に行き、一部は17日ごろから体調不良を訴えていた。2